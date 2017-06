In den vergangenen Tagen sind bereits allerhand Einzelheiten zum diesjährigen Assassin's Creed an die Öffentlichkeit gedrungen. Auf der E3-Pressekonferenz von Microsoft wurden diese nun bestätigt.

Nach der Pause im vergangenen Jahr bringt Ubisoft seine wohl erfolgreichste Serie wieder zurück auf die Bildschirme. Der neueste Teil verschlägt euch, ganz wie der Name es suggeriert, an die Anfänge der Assassinen.

Ihr übernehmt dabei die Rolle von Bayek, dem Gründer der Assassinen-Bruderschaft, und navigiert euch durch das antike Ägypten zur Zeit von Cleopatra. Weitere Informationen zum Spiel lest ihr in unserer früheren News.

Die Veröffentlichung von Assassin's Creed: Origins auf PC, PlayStation 4 und Xbox One ist für den 27. Oktober geplant.

Assassin's Creed: Origins - E3 2017 Announcement Trailer Im Rahmen des E3 Briefings von Microsoft hat Ubisoft das neue Assassin's Creed: Origins offiziell bestätigt. Der Titel wird für die Xbox One X optimiert.

Seht euch außerdem auch die fünfminütige Gameplay-Demo an:

Assassin's Creed: Origins - E3 2017 Gameplay Demo Ubisoft zeigte auf der Microsoft-Pressekonferenz auch eine erste, fünf Minuten lange Gameplay-Demo zu Assassin's Creed: Origins.

