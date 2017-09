Ab dem 27. Oktober 2017 wird Assassin's Creed: Origins erhältlich sein und euch in das alte Ägypten abtauchen lassen. Während das klassische Meuchel-Abenteuer natürlich von Haus aus an Bord sein wird, wird ein besonderer Spielmodus im kommenden Jahr 2018 nachfolgen.

Wer nicht nur das Meuchel-Abenteuer und ordentlich Action in Assassin's Creed: Origins erleben will, sondern auch etwas für das historische Setting in Ägypten übrig hat, der darf sich schonmal auf das nächste Jahr freuen. Dann nämlich wird ein erzieherischer Spielmodus nachgeliefert.

In diesem zusätzlichen Modus wird es keine Kämpfe und keine Action geben. Vielmehr steht hier das Leben im alten Ägypten im Mittelpunkt, das ihr als Gamer auf spielerische Art und Weise entdecken und erkunden dürft. Konkret heißt der Modus "Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt"; dieser soll als kostenloses Update veröffentlicht werden.

Im neuen Erkundungs-Spielmodus könnt ihr die komplette offene Spielwelt bereisen und Orte wie Alexandria, Memphis oder das Giza-Plateau bereisen. Ihr werdet Leute bei der Arbeit beobachten können, ebenso die Tierwelt. Historiker und Ägyptologen werden Touren basierend auf ihren Wissensgebieten anbieten, inklusive zu den Großen Pyramiden, dem Thema Mumifizierung und dem Leben von Kleopatra.