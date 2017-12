Ubisoft hat in diesem Herbst nach einem Jahr Pause mit Assassin's Creed: Origins den nächsten Teil der Actionreihe veröffentlicht - und voll ins Schwarze getroffen. Auf dem Erfolg versucht man nun weiter aufzubauen und plant im Dezember ein umfangreiches Update mit fetten neuen Inhalten.

Der Dezember ist ja noch jung und so verwundert es nicht, dass Ubisoft noch in diesem Jahr ein weiteres Update zum Blockbuster Assassin's Creed: Origins in Aussicht stellt. Und das besagte Dezember-Update hat es durchaus in sich, denn ihr dürft euch über einige hochinteressante Spielinhalte freuen.

Zu den großen Neuerungen wird demnach ein neuer, noch höherer Schwierigkeitsgrad zählen, der sich an all diejenigen unter euch richtet, welche die Herausforderung suchen. Im Nightmare-Modus sollen die Gegner noch mehr Schaden einstecken können und zudem selbst gefährlicher für euch agieren.

Per neuer Quest wird zudem ein neuer Spielmodus integriert: der Horde-Modus. Im neuen Event-Quest "Here Comes a New Challenger" müsst ihr euch in der Cyrene Arena gegen immer stärker werdende Gegnerwellen behaupten. Die Quest bzw. der Modus richten sich an Spieler mit Level 32 oder höher.

Und sonst so? Neu ist auch die Option des Skalierens der Gegner; durch die sogenannte Scaling-Option sollen Feinde niedrigeren Levels auf euer Charakterlevel automatisch angepasst werden. Und zu guter letzt wartet auch noch eine Überraschungs-Quest, zu der noch keine weiteren Details bekannt sind.

Im Rahmen der "Prüfungen der Götter" müsst ihr euch im Dezember indes dem Gott Sekhmet stellen; er schließt das Trio nach Anubis und Sobek ab. Über den Ingame-Store soll es ab dem 12. Dezember einige neue Outfits und Waffen zu erwerben geben. Hier wartet das Gladiator Pack, ehe am 26. Dezember neue Gegenstände und Waffen im Rahmen des Wacky Item Pack warten.