In der aktuellen Folge von Gameswelt NEXT: Assassin's Creed: Origins werfen wir einen Blick auf den Hauptcharakter des Spiels und stellen euch den Ägypter Bayek etwas genauer vor. Dabei verraten wir euch, warum er für die Geschichte von Assassin's Creed so wichtig ist.

Nachdem Ezio Auditore da Firenze die italienische Renaissance in drei Assassin's-Creed-Teilen ordentlich aufgemischt hat, gab es nie wieder jemanden, der ähnlich charismatisch den Fans in Erinnerung geblieben ist. Mit Assassin's Creed: Origins steht nun ein komplett neuer Charakter im Rampenlicht.

Ubisoft Montreal wollten für Assassin's Creed: Origins einen Helden, der mit der Welt vertraut ist. Bayek ist in Ägypten geboren und aufgewachsen. Im Vergleich zu den anderen Protagonisten, ist er auch wesentlich älter. Schließlich spielt Bayek eine tragende Figur bei der Gründung der Assassinen-Bruderschaft.

Langjährige Anhänger der Serie dürfen sich darauf freuen herauszufinden, wie es zur Gründung der Bruderschaft der Assassinen kam, während Neueinsteiger unbesorgt ohne Vorkenntnisse in die Welt von Assassin's Creed einsteigen können. In der kommenden Ausgabe von Gameswelt Next kümmern wir uns um die Spielwelt: Was macht Ägypten als Schauplatz so attraktiv und reizvoll? Findet es heraus!

Ausführliche Infos zum neuen Helden Bayek im Video:

