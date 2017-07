Auf Netflix gibt es im aktuellen Monat Juli die animierte Serien-Umsetzung von "Castlevania". Der Showrunner selbst widmet sich indes bereits dem nächsten Projekt mit Videospielbezug.

Videospiel-Fans mit einem Faible für animierte Serien können sich in diesem Monat bei Netflix eine entsprechende Umsetzung von "Castlevania" zu Gemüte führen. Der zuständig Hollywood-Producer und Showrunner Adi Shankar widmet sich indes bereits seinem nächsten Projekt.

Dabei wird es sich wieder um eine animierte Reihe handeln, wie nun via Facebook bekanntgab. Shankar nimmt sich dabei Ubisofts bekannter Meuchel-Franchise Assassin's Creed an. Basierend auf der Stealth-Action-Marke soll es ebenso eine animierte Reihe geben, zu der es im Übrigen aber noch keine weiteren Details gibt. Weder Name, noch Cast oder Ausstrahlungsplattform sind derzeit bekannt; es bleibt also offen, ob es sich auch dabei wieder um eine Netflix-Serie handeln wird.

Das neueste Spiel der Reihe namens Assassin's Creed: Origins wird am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.