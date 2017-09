In rund einem Monat erscheint nach einem Jahr Pause mit Origins das nächste Assassin's Creed. Wer sich nicht mit dem Spiel alleine zufrieden geben möchte, sondern ein echter Sammler ist und zudem noch ordentlich Kohle hat, der kann sich streng limitierte Premium-Headsets zum Spiel sichern.

Ubisoft hat heute zwei limitierte Editionen von Kopfhörern zu Assassin's Creed: Origins vorgestellt. Die High-End-Produkte von Focals wurden exklusiv für den Ubisoft Store entworfen und die edlen Utopia-Kopfhörer erscheinen in Kooperation mit dem französischen Juwelier Tournaire. Interessierte sollten jedoch ordentlich Kohle in der Tasche haben.

Der Focals Liste Wireless-Kopfhörer ist exklusiv im Ubisoft Store in einer limitierten Stückzahl von 2.222 Einheiten erhältlich. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie bieten die Kopfhörer Assassin's-Creed-Fans ein Produkt mit französischem Know-how und anspruchsvollem Design. Die Qualität der Focal-Kopfhörer soll euch pro Ladung bis zu 20 Stunden hochwertigen Klang bieten, wenn ihr in die riesige Welt von Assassin's Creed Origins eintaucht. Die Kopfhörer sind ebenfalls mit einem Doppel-Mikrofon-System "Clear Voice Capture" ausgestattet, für eine noch bessere Sprachverständlichkeit in Unterhaltungen. Das Design feiert die bevorstehende Veröffentlichung des neuen Serienablegers.

Focal hat zudem die Partnerschaft mit Assassin's Creed unter Einbeziehung des französischen Juwelies Tournaire noch weiter vorangetrieben. Daraus resultierend sind auf zehn Exemplare limitierte Utopia by Tournaire Kopfhörer geplant, die das alte Ägypten als Schauplatz des Spiels feiern sollen. Für das Headset arbeiteten ein 3D-Künstler, ein Kunstgießer und ein Goldschmied mit dem Juwelies über mehrere Monate zusammen, um ein Kunstwert mit gelb-goldenen Design-Elementen zu kreieren. Enthalten sind daher auch 18-karätige Gold-Elemente; zudem werden die Kopfhörer auf einem Bronzekopf des Protagonisten Bayek ausgestellt.

Die Listen-Wireless-Kopfhörer werden im Ubisoft Store für 249 Euro das Stück angeboten. Die Utopia by Tournaire haben einen Stückpreis von 50.000 Euro, der zugehörige Bronzekopf von Bayek hat einen Stückpreis von 12.000 Euro.