Auf der E3-Pressekonferenz hat Ubisoft Nägel mit Köpfen gemacht und Assassin's Creed: Odyssey samt neuen Features, ersten Gameplay-Szenen und einem Release-Termin angekündigt.

Bestätigt: Release-Termin, zwei Charaktere + erstes Gameplay (11.06.2018 - 23:26 Uhr)

Assassin's Creed: Odyssey - E3 2018 Gameplay World Reveal Trailer Der zweiminütige neue Trailer zu Assassin's Creed: Odyssey zeigt euch erste Szenen aus dem antiken Griechenland.

Ubisoft hat erwartungsgemäß Assassin's Creed: Odyssey nun offiziell und ausführlicher vorgestellt. Der neue Teil befindet sich seit drei Jahren in der Mache und ist auf der E3 in spielbarer Form vertreten. Neben dem eingangs gezeigten Trailer zeigte Ubisoft auf der Pressekonferenz auch eine Gameplay-Demo.

Das neue Assassin's Creed soll zu einer "epischen Rollenspiel-Erfahrung" werden, in dem ihr nicht nur eine Odyssee erlebt, sondern eben eure eigene Geschichte. Eure Handlungen und Entscheidungen sollen echte Auswirkungen haben - beginnend mit der Charakterwahl. Der vorherige Leak hat sich bestätigt und so müsst ihr euch zu Beginn direkt für Alexios oder Kassandra entscheiden. Mit dieser Charakterwahl müsst ihr das komplette Spiel leben. Ebenfalls neu: Im Spiel wird es Dialog-Optionen geben; ihr könnt beispielsweise auch bewusst lügen. Zudem wird es unzählige Anpassungsmöglichkeiten für Waffen und Ausrüstungsgegenstände geben.

Handlungstechnisch ist der neue Serienableger im fünften Jahrhundert vor Christus angesiedelt. Es tobt der Peloponnesische Krieg zwischen Sparta und Athen im antiken Griechenland. Von der eigenen Familie verstoßen begebt ihr euch mit einen der beiden Charaktere auf die Suche nach eurer mystischen Herkunt und verwandelt euch vom jungen Außenseiter in einen legendären Helden, wobei ihr auch die offenen Meere erforschen, ein Schiff anpassen und eine Crew anheuern müsst.

Und noch etwas hat sich aus dem Leak bestätigt: Assassin's Creed: Odyssey ist ab dem 05. Oktober 2018 offiziell für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

Assassin's Creed: Odyssey - E3 2018 Gameplay Demo Ubisoft hat eine achtminütige Gameplay-Demo zum neuen Assassin's Creed: Odyssey präsentiert.

Weiterer Leak: Release-Datum bekannt! (11.06.2018 - 19:46 Uhr)

In rund zwei Stunden findet die E3-Pressekonferenz von Ubisoft statt, doch eine weitere Ankündigung wurde nun erneut vorab geleakt. Nachdem bereits erste Screenshots von Assassin's Creed: Odyssey vorzeitig ins Netz gelangten, steht nun auch der Release-Termin vor der Bekanntgabe schon fest.

So machte eine Videodokumentation nun frühzeitig via Unilad Gaming auf Facebook und YouTube die Runde. Demnach erscheint das im antiken Griechenland angesiedelte neue Assassinen-Abenteuer ab dem 05.10.2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Das Video offenbarte noch einige weitere Details: Ihr werdet aus vorgefertigten männlichen und weiblichen Charakteren wählen können, namentlich Kassandra und Alexios. Beide haben anschließend die gleiche Story und beide Charaktere haben Verbindungen zur "ersten Zivilisation". Details dazu müsst ihr im Spielverlauf aber erst noch selbst herausfinden.

Auch ein erster Blick auf die neue Karte wird offenbar, die etwas größer auszufallen scheint als in Assassin's Creed: Origins. Diese deckt mehrere Regionen in Griechenland ab. Und noch etwas steht fest: Es wird eine größere Betonung von Bootskämpfen geben, sprich: Euch verschlägt es wieder häufiger auf die hohe See!

Vor E3: 17 erste Screenshots geleakt! (10.06.2018 - 16:13 Uhr)

Noch vor der offiziellen Vorstellung von Assassin's Creed: Odyssey im Rahmen von Ubisofts E3-Pressekonferenz ist nun erstes Bildmaterial zum Titel im Netz aufgetaucht.

Ubisoft wird morgen Abend um 22:00 Uhr im Rahmen der eigenen E3-Pressekonferenz das neue Assassin's Creed: Odyssey ausführlich vorstellen. Vorab sind im Netz nun 17 erste Screenshots aus dem Actiontitel aufgetaucht, die ihr euch in der nachfolgenden Galerie ansehen könnt.