Zum Jahresende könnt ihr nicht nur im Rahmen diverser Verkaufsaktionen wieder tolle Schnäppchen machen, teilweise werden Titel auch gänzlich für lau angeboten. Auch Ubisoft ist wieder mit einer solchen Aktion am Start und schenkt euch nun einen gar nicht mal so alten Teil der erfolgreichen Actionreihe Assassin's Creed.

Über den hauseigenen Uplay Store gab Ubisoft bereits in der Vergangenheit das ein oder andere Spiel kostenlos raus, zuletzt das erste Watch_Dogs. PC-Spieler können sich dort nun gleich zwei neue Titel für lau sichern, wie nun über den UbiBlog angekündigt wurde. Grund dafür: Gleich zwei Mal feiert Ubisoft zehnjährige Jubiläen.

So sind zehn Jahre seit dem Release des originalen Assassin's Creed vergangenen, weshalb ihr einen Teil der Reihe kostenfrei erhaltet, um das gebührend zu feiern. Dabei handelt es sich um das gar nicht mal so alte Assassin's Creed IV: Black Flag aus dem Jahre 2013. Es handelt sich um den damals bereits sechsten Ableger des Franchise und den ersten Teil mit navalem Fokus. Ihr übernehmt dabei die Rolle des Piraten Edward Kenway. Was wir seiner Zeit vom Spiel hielten, könnt ihr in unserem Assassin's Creed IV: Black Flag Review nachlesen. Kleiner Wermutstropfen: Bis das Spiel für lau zu haben ist, müsst ihr euch noch ein paar Tage bis zum 12. Dezember gedulden. Das Angebot gilt anschließend bis zum 18. Dezember 2017.

Das zweite zehnjährige Jubiläum betrifft das Echtzeit-Strategiespiel World in Conflict. Auch hier wurde das erste Spiel innerhalb der Reihe vor dieser Zeit veröffentlicht, weshalb ihr euch dieses bereits ab sofort via Uplay umsonst herunterladen dürft. Enthalten ist auch das DLC-Paket "Soviet Assault". Das Angebot gilt bis zum 11. Dezember, also bevor dann Assassin's Creed IV: Black Flag im Rahmen der Aktion verfügbar wird.