Nicht näher benannte Quellen sollen WWG neue Details zum nächsten Assassin's Creed verraten haben. Neben einer Bestätigung des Settings und kürzlich aufgetauchten Namen, sind darunter auch zahlreiche Informationen zu Spielelementen.

Erst gestern berichteten wir über neue Gerüchte zu Assassin's Creed: Empire, wonach es den Untertitel Origins tragen und im alten Ägypten spielen soll. Beide Angaben nannte eine nicht näher genannte Quellen gegenüber der Webseite WWG. Allerdings gehen die Informationen noch weiter und einige Details zum Spiel selbst sollen bekannt sein.

Demnach soll sich die im alten Ägypten angesiedelte Geschichte um die ursprüngliche Assassinen-Gilde drehen und zwei Hauptcharaktere in den Mittelpunkt stellen. Wie schon bei Assassin's Creed: Syndicate, dem bisher letzten Teil der Reihe, soll es sich um einen Mann und eine Frau handeln.

Die Spielstruktur soll weniger linear gestaltet sein, was sich auch auf das Entwicklungssystem der Charaktere auswirkt. Im Gegensatz zu den Vorgängern, soll dieses weniger an die Geschichte gebunden sein. WWG zufolge verglich die Quelle das Weiterentwicklungssystem mit jenem aus Bethesdas The Elder Scrolls V: Skyrim. Intern sollen die Eindrücke davon positiv sein.

Das neue Assassin's Creed soll dem Spieler mehr Freiheiten gewähren, weshalb im Vergleich zu bisherigen Teilen der Reihe ein größerer Fokus auf der Erkundung der Spielwelt liegt. Einer Quelle zufolge soll es sich um das größte Assassin's Creed bisher handeln.

Abseits von Ägypten soll die Schiffahrt, die bereits in einigen Vorgängern wie Assassin's Creed IV: Black Flag eine Rolle gespielt hat, zurückkehren. Es soll möglich sein, das Mittelmeer zu befahren. Auch Seeschlachten feiern ihre Rückkehr. Möglicherweise soll man sogar in der Lage sein, mit dem Schiff bis nach Griechenland zu fahren. Nähere Angaben, ob es sich hierbei um einen weiteren Schauplatz handelt, wurden nicht geäußert.

Eine weitere Quelle, die Ubisoft nahe stehen soll, hat WWG von einem Teaser-Trailer erzählt, der neben CGI- auch Gameplay-Szenen enthalten soll. Der Trailer beginnt im alten Ägypten und zeigt anschließend auch Szenen mit verschiedenen anderen Schauplätzen in diversen Epochen. Darunter etwa einem Land in Asien, Frankreich während des zweiten Weltkriegs und eine moderne Abstergo Industries Anlage. Es ist unsicher, ob dieses Video der Öffentlichkeit gezeigt werden soll.

Eine Enthüllung von Assassin's Creed: Origins soll derzeit für die E3 2017, die vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles stattfindet, erfolgen. Als Veröffentlichungstermin wird der Herbst 2017 gehandelt.