Valve kündigt Dota-2-Kartenspiel an

Publisher und Entwickler Valve hat nach mehreren Jahren ein neues Spiel angekündigt. Artifact soll 2018 für noch nicht genauer genannte Systeme erscheinen.

Vor vier Jahren erschien mit Dota 2 das letzte Spiel von Valve. Seit dem warten Fans des Unternehmens und seiner Spiele-Reihen auf Fortsetzungen von Portal 2, Half-Life 2 oder Left 4 Dead 2. Nun erfolgte endlich eine Neuankündigung des Unternehmens, das auch die erfolgreiche Online-Distributions-Plattform Steam betreibt. Im Zuge der aktuell stattfindenden International Dota 2 Championship stellte Valve Artifact, ein Dota 2 Card Game, kurz vor. Das Kartenspiel kann als Antwort auf Blizzards Hearthstone sowie The Elder Scrolls: Legends von Bethesda und Gwent von CD Projekt Red betrachtet werden.

Artifact nutzt aus Dota 2 bekannte Charaktere und lehnt das Spielprinzip an den Vertreter des MOBA-Genres an. So gibt es drei Bretter, die die Lanes aus Dota 2 darstellen. Weiterhin deuten die ersten vagen Informationen daraufhin, dass die Errichtung von Barracken, Creeps und eben Lanes Bestandteil des Gameplays sein werden. Genauere Informationen gab Valve bisher nicht bekannt. Auch wurden während der Vorstellung von Artifact keine Screenshots oder Gameplay-Szenen des Card Games veröffentlicht. Lediglich ein kurzer Teaser-Trailer dient als Ankündigung für das neue Spiel von Valve.

Wann genau Artifact erscheinen soll, ist bisher nicht bekannt. Lediglich das Jahr 2018 wurde als Release-Zeitraum genannt. Auch zu den Systemen äußerte sich Valve bisher nicht. Aufgrund der hauseigenen Steam-Plattform ist ein Release für den PC jedoch wahrscheinlich.