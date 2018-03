Einst exklusiv dem PC vorbehalten, hat sich ARK: Survival Evolved zu einem Erfolgstitel gemausert, der auch den Sprung auf PS4 und Xbox One schaffte. Nun gesellt sich eine weitere Plattform dazu.

Wer nun auf eine Switch-Umsetzung von ARK: Survival Evolved gehofft hatte, wird aber enttäuscht sein, denn nicht die Nintendo-Plattform wird nun mit dem Survival-Spiel bedient, sondern mobile Plattformen. So wurde das Spiel nun offiziell für iOS und Android angekündigt; der Release soll später im aktuellen Frühjahr 2018 erfolgen, ohne dass man einen genaueren Termin genannt hätte.

In Zukunft werdet ihr also auch unterwegs in die große Dinosaurier-Welt eintauchen können, um dort zu überleben. Über 80 Dinosaurier wird es zu entdecken und zu trainieren geben. Wie in der PC- und Konsolenversion auch werdet ihr zudem auch Werkzeuge und Waffen craften sowie alleine und auch mit anderen Gamern zocken können.

Im Gegensatz zur PC- und Heimkonsolenvariante wird aber die Mobile-Version nicht zum Vollpreis o.ä. angeboten. Ganz im Gegenteil: Wie für die Plattform üblich ist das Spiel grundsätzlich als Free-to-Play-Titel zunächst kostenfrei erhältlich, wird aber im weiteren Verlauf verstärkt auf Mikrotransaktionen setzen.

Um die Ankündigung gebührend zu feiern, gibt es natürlich auch direkt einen ersten Trailer mit, den ihr euch anbei ansehen könnt. Zu sehen ist in diesem etwas mehr als eine Minute Gameplay aus der Mobile-Version.