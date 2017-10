Mit Aquanox: Deep Descent soll ein echter Klassiker ja neu aufgelegt werden. Vor dem Release wird der Titel nun aber einer weiteren Testphase unterzogen.

THQ Nordic und Entwickler Digital Arrow haben heute in einer Pressemeldung ein weiteres Beta-Testwochenende zu Aquanox: Deep Descent angekündigt. Im PC-Titel soll dabei der Multiplayer-Modus ausgiebig unter die Lupe genommen werden - und zwar noch im laufenden Monat.

Das zweite "Multiplayer Beta Weekend" zum Unterwasser-Fahrzeug-Shooter soll demnach vom 27. bis zum 29. Oktober stattfinden. Dabei gibt es auch einen Wettbewerb, in dem Preise im Wert von über 500 Euro abgestaubt werden können.

Der Startschuss soll am Freitag um 18:00 Uhr fallen, das Ende ist für den darauffolgenden Sonntag um 23:59 Uhr anberaumt. Die Teilnahme am Beta-Wochenende ist via Steam möglich. Gespielt werden können dort die beiden Spielmodie Deathmatch und Team Deathmatch. Je nach Map wird dabei 4 vs. 4 oder 8 vs. 8 gespielt. Zur Wahl stehen vier Karten, davon zwei komplett neu.

Teilnahmeberechtigt ist jeder Teilnehmer der ersten Beta sowie alle Unterstützer der Kickstarter-Kampagne und die ersten 100.000 Spieler, die sich für einen Steam-Key registrieren.