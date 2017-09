Am morgigen Dienstag will Apple sein neues iPhone und iOS 11 vorstellen. Durch einen Leak kamen bereits jetzt massenhaft Details über die Neuerungen ans Licht. Alles Wichtige zu den neuen Geräten erfahrt ihr hier.

Am morgigen Dienstag will Apple sein neues iPhone präsentieren. Bisher gab es nur Spekulationen darüber, worum es sich beim neuen Mobile-Gerät des Herstellers handelt. Nun scheinen wir Gewissheit zu haben. Durch einen Leak, der auf reddit aufgetaucht ist, wurden viele interessante Informationen zum neuen iPhone bekannt.

So soll auf der Präsentation morgen ein iPhone 8/8 Plus und das iPhone X vorgestellt werden.Die neue Firmware iOS 11 wird vor allem der Kamera zu Gute kommen. Angeblich wird diese neue Modi beinhalten wie Contour Light, Natural Light, Stage Light, Stage Light Mono und Studio Light. Worum es sich dabei genau handelt, weiß man allerdings noch nicht, womöglich passen die Modi aber den Blitz der Kamera an, um damit verschiedenen Ausleuchtungen zu gewährleisten. Zudem soll der Video-Modus verbessert werden, der dann in Full-HD mit 240 Bildern pro Sekunde aufnimmt. Auch 4K-Modi sind mit den neuen Kameras denkbar.

Zudem hat bei den neuen iPhones wohl die TouchID ausgedient. Demnach gibt es keinen Fingerabdruck-Sensor mehr, der das Smartphone entsperrt, stattdessen wird nun ein Augen-Scan benötigt. Eine Neuerung gibt es auch bei der Nachrichten-App. Diese bietet mit iOS 11 sogenannte 3-D-Emojis, die euer Gesicht erkenne und die Mimik des Nutzers annehmen.

Hardware-seitig tut sich bei den neuen iPhone-Modellen natürlich auch etwas. Das iPhone X etwa setzt auf ein OLED-Display, eine Auflösung von 1125x2436 Pixeln anbietet. Eine Funktion namens True Tone soll den Weißabgleich an die Umgebung anpassen und damit die Lesbarkeit von Texten auf dem Smartphone verbessern.

Was von den neuen Features auf dem iPhone X laufen und welche davon auch auf dem iPhone 8 erfahren wir spätestens am Dienstag, wenn Apple das neue iOS und die iPhones präsentiert.