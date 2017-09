In einer fast zwei Stunden langen Keynote hat Apple heute Abend lang ersehnte neue Produkte vorgestellt. Dabei haben sich fast alle Gerüchte im Vorfeld der Veranstaltung bestätigt. iPhone X, iPhone 8, Apple Watch Series 3 und ein neues Apple TV - wir verraten euch, was es alles Neues gibt!

Auf dem neuen Apple Campus wurden erstmals im Steve Jobs Theatre neue Produkte von Apple vorgestellt. Die Keynote fokussierte sich dabei zunächst auf die neue Apple Watch Series 3. Die Fortentwicklung der Uhr, die auf das gleiche Design setzt wie bisher, bekommt als wichtigstes neues Feature nun auch eine eigenständige Mobilfunkanbindung spendiert, so dass ihr auch ohne iPhone über die Watch Nachrichten schicken oder telefonieren könnt. Auch das Streaming von Musik via Apple Music wird so möglich sein. Als Antenne fungiert dabei - innovativ gelöst - das Display. Kostenpunkt der Apple Watch Series 3: Mit Mobilfunkverbindung werden 449 Euro, ansonsten 369 Euro fällig.

Weiter ging es anschließend mit einer neuen Version von Apple TV, die Apple TV 4K heißt. Das Unternehmen vollzieht dabei den überfälligen Schritt und macht die eigene TV-Box 4K- und HDR-fähig - etwas, was Mitkonkurrenten schon länger zu bieten hatten. Erfreulich: Via iTunes gekaufte HD-Streifen werden ohne zusätzliche Kosten auf 4K aufgewertet. Die neue Box kostet mit 32 GB hierzulande 199 Euro und mit 64 GB dann 219 Euro; die bisherige Box ist weiterhin für 159 Euro zu haben - ohne 4K.

In Sachen iPhone wurden zunächst die fortentwickelten Varianten 8 und 8 Plus vorgestellt. Diese setzen auf ein neues Glas-Design mit Aluminium-Rändern, erhalten einen A11 Bionic Chip und verbesserte Kameras. Weiterhin werden künftig kabelloses Laden und auch das fortschrittliche True-Tone-Display, das es bis dato so nur auf dem iPad gab, unterstützt. Die Features entsprechen damit den vorherigen Leaks. Vorbestellungen sind ab 15. September möglich, die Auslieferung beginnt ab dem 22. September. Die Preise beginnen beim iPhone 8 ab 799 Euro.

Zum Abschluss blieb mit dem iPhone X, die Jubiläums-Edition zum 10-jährigen Bestehen des Geräts, das Highlight. Hier erstreckt sich das Display - auch das wurde neben anderen Features genau so vorab geleakt - über das nahezu komplette Gerät, so dass kaum Randbereiche übrig bleiben. Insgesamt ist das Super-Retina-Display, das erstmals im iPhone auf eine fortschrittliche OLED-Technik setzt, 5,8 Zoll groß. Neben allen erwähnten neuen Features des iPhone 8 sind zudem eine weiter verbesserte Kamera und - mangels Home-Button - auch das neue Face-ID-Feature für Datensicherheit an Bord. Dieses löst Touch ID ab, wobei nun euer Gesicht von der fortschrittlichen Frontkamera gescannt wird und das Gerät freischaltet.

Das iPhone X ist ab dem 27. Oktober vorbestellbar und dann ab dem 03. November 2017 zum Preis ab satten 1.149 Euro erhältlich. Es wird Modelle mit 64 GB oder 256 GB Speicher in Silber und Space Grau geben.