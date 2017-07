Display-Hersteller AOC besucht die gamescom und bringt sowohl bekannte wie auch neue Gaming-Monitore mit nach Köln.

Der Display-Experte AOC wird auch in diesem Jahr wieder mit diversen Monitoren auf der gamescom in Köln vertreten sein.

Dabei soll für jeden Gamer der richtige Bildschirm dabei sein – von 64 cm (25″) großen 240-Hz-Modellen mit FreeSync oder G-SYNC für Esports bis hin zu immersiven Curved-Displays mit 88,9 cm (35″) Bilddiagonale, 21:9-Seitenverhältnis und einer Auflösung von 1080p oder 1440p. Außerdem kündigt AOC ein "spektakuläres Modell mit 0,5 Millisekunden Reaktionszeit" an.

Ihr findet die Geräte von AOC an drei Messeständen: in der Business Area in Halle 2.2 (Stand C050) und in Halle 5.1 an den Messeständen von Creative Labs (B020) sowie MediaMarkt (A031 B030).