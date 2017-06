Für das im Herbst des kommenden Jahres erscheinende Anthem hegt Publisher Electronic Arts große Ambitionen.

Patrick Soderlund, Executive Vice President bei Electronic Arts, ließ im Rahmen der E3 durchblicken, dass die Veröffentlichung von Anthem erst der Anfang sein wird. Ganz ähnlich wie Activision mit Destiny plant auch EA langfristig mit der Marke.

"Anthem ist ein soziales Spiel, in dem du und deine Freunde Quests und Abenteuern nachgeht", so Soderlund. "Es ist ein Spiel, an dem wir jetzt seit fast vier Jahren arbeiten und sobald wir es im nächsten Jahr veröffentlichen, denke ich, dass das der Start einer zehnjährigen Reise für uns sein wird."