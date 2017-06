Anthem zählte mit Sicherheit zu einer der großen Überraschungen dieser E3. Die RPG-Spezialisten BioWare haben sich für das Projekt viel vorgenommen - und erhalten dabei tatkräftige Unterstützung.

Der langjährige BioWare-Autor Drew Karpshyn kündigte bereits 2015 seine Rückkehr zum Studio an, damals war allerdings unbekannt, an welchem Projekt bzw. welchen Projekten er arbeiten würde. Nach der offiziellen Ankündigung von Anthem bestätigte Karpshyn via Twitter nun seine Beteiligung an dem ambitionierten Titel.

Karpshyn stieß im Jahr 2000 zu BioWare und war als führender Autor maßgeblich an Spielen wie Star Wars: Knights of the Old Republic und den ersten drei Teilen des Sci-Fi-Epos Mass Effect beteiligt. 2012 kündigte er dann eigentlich seinen beruflichen Videospiel-Ruhestand an, um sich anderen Projekten widmen zu können. Drei Jahre später war das Angebot, an Anthem mitzuarbeiten, aber offenbar zu verlockend für Karpshyn, um es auszuschlagen.

Um die Früchte seiner Arbeit in Augenschein nehmen zu können, müsst ihr euch jedoch noch etwas gedulden. Der Titel wird erst im Herbst 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbx One erscheinen.