Die Alien-Franchise ist im Film- und Videospielbereich bereits seit vielen Jahren vertreten. Mit "Alien: Covenant" steht nun der nächste Kinostreifen ins Haus und passend dazu soll es auch eine Virtual-Reality-Erfahrung geben.

Basierend auf dem neuen Film von Ridley Scott wird Fox Innovation Lab zusammen mit MPC VR eine VR-Erfahrung abliefern. Worum es sich dabei konkret handelt, also ob dahinter gar ein Spiel steckt, ist noch nicht bekannt. Ebensowenig nannte man bis dato einen Erscheinungstermin.

In einer ersten Beschreibung heißt es, dass die VR-Erfahrung die Nutzer von VR-Headsets mit auf eine Reise in die Tiefen des Alien-Universums nehmen soll. Träger eines unterstützten VR-Headsets sollen demnach "die wahre Bedeutung von Terror" in Erfahrung bringen können, während sie durch Alien-Umgebungen steuern. Die Handlung der VR-Erfahrung soll indes sehr von euren Entscheidungen abhängig sein, die jederzeit den Unterschied zwischen Leben und Tod machen kann.

Die Veröffentlichung soll zumindest noch 2017 erfolgen; unterstützt werden laut offiziellen Angaben alle gängigen VR-Plattformen.