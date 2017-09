Sandbox Interactive hat heute das erste große Post-Launch-Update für Albion Online veröffentlicht. Die „Joseph“ genannte Erweiterung ist ab sofort für alle Spieler des Sandbox-MMORPGs verfügbar.

Sandbox Interactive hat heute das erste große Post-Launch-Update für Albion Online veröffentlicht. Die „Joseph“ genannte Erweiterung ist ab sofort für alle Spieler des Sandbox-MMORPGs verfügbar. Unter anderem steht den Abenteurern jetzt mit der Arena ein spannendes neues Kampfsystem zur Verfügung, in dem sie in 5 vs 5-Matches gegeneinander antreten. Ferner gibt es zusätzliche PvP-Möglichkeiten durch „Schatzstätten“, zwei neue Gruppen-Expeditionen, weitere UI-/UX-Verbesserungen, Smart Casting, neue Waffenfähigkeiten für mehr Abwechslung und viele weitere Verbesserungen.

Die wichtigsten Features und Verbesserungen des Joseph-Updates in der Übersicht:

Arena-Modus

In der neuen Arena treffen die Spieler auf würdige Gegner in 5-vs-5-Matches, um Kontrollpunkte zu erobern. Die siegreichen Teams erhalten Arena-Siegel, die gegen außergewöhnliche Belohnungen, wie das gepanzerte Säbelzahntiger-Mount eingetauscht werden können.

„Schatzstätten“

Die alten Reliquien rund um Albion wurden durch „Schatzstätten“ ersetzt. Mehr als zehn dieser Orte können innerhalb der gelben, roten und schwarzen Zonen gefunden werden und bieten weitere Gelegenheiten für PvP-Kämpfe.

Expedition: Der ewige Kampf

In einer antiken Stadt befinden sich untote Soldaten der Verteidiger-Armee aus einer längst vergangenen Schlacht. Die Spieler müssen die Stadt für die Lebenden zurückzuerobern.

Expedition: Die Drei Schwestern

Eine königliche Wache soll Verrat begangen haben. Sie ist jedoch verschwunden – die Spieler müssen sich auf die Suche nach ihr machen. Können sie den Drei Schwestern widerstehen?

Smart Cast

Die Smart Casting-Mechanik erlaubt nun intuitives Verwenden von Spezialfähigkeiten.

UI-/UX-Verbesserungen

Einige ästhetische Änderungen der Benutzeroberfläche und Verbesserungen in diversen Menüs, z.B. dem Social-Menü.

Neue Fähigkeiten

Fünf neue Fähigkeiten wurden für Bögen, Dolche, verfluchte Stäbe, Schwerter und Speere ab Stufe 5 hinzugefügt und sorgen für mehr Abwechslung im Kampfgeschehen.

Weitere Verbesserungen

Neue Fähigkeiten-Effekte, Dungeons- und Mob-Camps verfügen über Schatztruhen. Essenzen können für Tränke verwendet werden sowie viele kleinere Verbesserungen und unzählige Bugfixes.