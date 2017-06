In der letzten Zeit haben wir ja immer mal wieder über das große Hector-Update zu Albion Online berichtet. Heute steht mit dem Schwarzmarkt ein neues Feature dieses Updates im Fokus.

Das Hector-Update ist das letzte große Update vor dem offiziellen Launch von Albion Online. Dieses bringt umfangreiche Veränderungen und auch Verbesserungen mit sich, darunter beispielsweise den neuen Schwarzmarkt. Zu diesem Feature hat sich nun Game Director Robin Henkys in einem neuen Entwicklervideo ausführlicher geäußert. Dieses könnt ihr euch im Anschluss an die Meldung ansehen, wobei ihr über die Mechaniken aufgeklärt werdet.

Was ist der Schwarzmarkt? Der Schwarzmarkthändler ist ein neuer NPC, der Gegenstände von Spielern kauft und sie auf dunklen Kanälen an die verschiedenen Fraktionen, Monsterhorden und Truhen in der Welt von Albion verteilt. Diese wiederum lassen diese Gegenstände für die Spieler fallen, sobald sie besiegt beziehungsweise gefunden werden. Der Schwarzmarkthändler befindet sich in Caerleon, der Hauptstadt des Königlichen Kontinents.