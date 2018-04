Eigentlich hätte euch das Horrorspiel Agony bereits im März mit auf einen Höllentrip nehmen sollen, doch daraus wurde bekanntermaßen nichts. Nach der Verschiebung gibt es nun endlich einen neuen konkreten Release-Termin.

Als Agony verschoben wurde, spendierten die Entwickler dem Horrortitel zunächst aber kein neues Release-Datum, um in Ruhe die letzten Arbeiten abzuschließen. Jetzt sind diese aber offenbar soweit fortgeschritten, dass man einen neuen Veröffentlichungstermin nennen kann.

Das Horror-Survival-Spiel von Madmind Studios soll demnach im kommenden Monat Mai erscheinen. Als Release-Datum wurde nun de 29. Mai 2018 festgezurrt. Die Veröffentlichung wird dann für alle unterstützten Plattformen, also PC, PS4 und Xbox One, über die Bühne gehen.

Agony war zunächst via Kickstarter erfolgreich finanziert worden und wirft euch in die brutale Dystopie einer verdrehten Welt. Ihr seid in einer Höllenvision gefangen, in der es nicht nur das eigene Überleben zu sichern gilt, sondern auch das Rätsel hinter der mysteriösen Roten Göttin zu lüften, die für den Alptraum verantwortlich ist. Als Architektin dieses seelenfressenden Fegefeuers scheint sie die einzige Hoffnung zu sein, um die Dunkelheit zu verlassen. Gejagt von den Inkarnationen der schlimmsten Alpträume der Menschheit, könnt ihr Dämonen und andere arme Seelen übernehmen, um euren Weg zurück ins Licht zu bewältigen.

Neben einem umfangreichen Story-Modus beinhaltet Agony ein offenes Herausforderungssystem, das euch vor verschiedene Überlebensaufgaben stellt, immer auf der Jagd nach einem neuen Highscore.