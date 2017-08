Acer hat offenbar ein Herz für Superlative. Nach dem Monster-Notebook Predator 21X wurde nun mit dem Predator Orion 9000 eine weitere High-End-Maschine aus dem Desktop-Bereich angekündigt.

Der Predator Orion 9000 ist der leistungsstärkste PC, den Acer bislang gebaut hat. Intel Core i9-Prozessoren der Extreme Edition mit 18 Kernen sowie bis zu 128 GB Quad-Channel-DDR4-Speicher kommen im Orion 9000 zum Einsatz, deren Leistung per Tastendruck mit einer One-Punch-Übertaktung noch gesteigert werden kann. Des weiteren können bis zu vier AMD Radeon RX Vega oder Nvidia Gedorce GTX 1080 Ti im Quad-SLI/Crossfire-Verbund eingesetzt werden.

Die Predator Orion 9000-Serie verfügt über eine Flüssigkeitskühlung und das IceTunnel 2.0-Kühlsystem von Acer. Großflächige Metallgitter an der Vorder- und Oberseite lassen kalte Luft von vorn einströmen. Die aufsteigende heiße Luft der flüssigkeitsgekühlten CPU wird nach oben abgeleitet. Zwei 12 cm große Lüfter in der Front und ein weiterer im hinteren Bereich leiten zudem kühle Luft durch das Gehäuse. Das Innenleben der Maschine wird zudem in verschiedene Kühlzonen für GPU, CPU und PSU sowie eine Speicherzone mit jeweils eigener Luftführung eingeteilt.

Für Konnektivität stehen zwei USB 3.1 Gen 2-Ports (ein Typ-C und ein Typ-A), acht USB 3.1 Gen 1-Ports (ein Typ-C und sieben Typ-A) und zwei USB 2.0-Ports (Typ-A) zur Verfügung. Drei M.2-Steckplätze ermöglichen Erweiterungen für mehr Geschwindigkeit, Leistung und Funktionalität, vier PCIe x16-Steckplätze bieten vielfältige Optionen für die individuelle Konfiguration.

Die Desktops der Predator Orion 9000-Serie werden in Deutschland voraussichtlich ab Q1 2018 verfügbar sein. Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.