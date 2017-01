Ein Rating aus Taiwan legt jetzt nahe, dass Ace Combat 7 im Laufe dieses Jahres nicht nur auf der PS4 abheben könnte.

Seit der Ankündigung von Ace Combat 7, die auf der PlayStation Experience 2015 im Dezember 2015 getätigt wurde, waren wir eigentlich davon ausgegangen, dass der Titel exklusiv für die PS4 veröffentlicht wird. Das könnte sich am Ende jedoch als Irrtum herausstellen, denn Gematsu berichtet nun mit Berufung auf ein inzwischen wieder entferntes Rating des Taiwan Game Software Rating Information Board, das der Simulator auch auf Microsofts Xbox One in die Lüfte schweben könnte.

Besagte Ratings sind zwar ein guter Indikator, aber keine Garantie für eine tatsächliche Veröffentlichung. So tauchte dort im Januar 2016 etwa eine entsprechende Einstufung für eine Xbox-One-Fassung von BlazBlue: Central Fiction auf, die am Ende aber nicht realisiert wurde.