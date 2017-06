Ende August 2017 wird die Vollversion von Absolver erscheinen, doch im Vorfeld wird es noch einmal eine Testphase geben. Für diese könnt ihr euch nun auch registrieren.

Nachdem der in Paris ansässige Entwickler Slopcap im vergangenen Monat zusammen mit Devolver Digital den 29. August 2017 als Erscheinungstermin für das Online-Kampf-RPG Absolver bekanntgab, folgte heute nun die nächste Ankündigung. So wird es bereits in wenigen Tagen eine geschlossene Beta-Testphase geben, in der das Spiel auf Herz und Nieren ausprobiert werden soll.

Die Closed Beta soll ab dem 19. Juni 2017 durchstarten; ein Datum, wann die Testphase endet, wurde noch nicht kommuniziert. Die Beta wird exklusiv auf dem PC stattfinden, warum man die PS4 auslässt ist ebenso unbekannt. Wer sich für das Online-Multiplayer-Spiel interessiert, kann sich für die Beta noch bis zum 16. Juni 2017 auf dieser Webseite registrieren.