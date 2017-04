Während Nintendos Absage an eine E3-Pressekonferenz weniger überraschend ist, trifft das auf eine weitere Ankündigung in der Nacht eher nicht zu: Mit dem New Nintendo 2DS XL präsentierte das Unternehmen überraschend einen neuen Handheld.

Nintendo erweitert seine aktuelle Handheld-Familie um das neue Modell New Nintendo 2DS XL. Die Plattform soll in Nordamerika ab dem 28. Juli 2017 voraussichtlich zum Preis von 149,99 US-Dollar erhältlich sein. In Japan ist der Launch am 13. Juli 2017 geplant; allerdings wird das gute Stück dort der Tradition entsprechend New Nintendo 2DS LL heißen. Auch in Europa soll der Handheld erhältlich sein, einen Termin oder einen Preis kommunizierte Nintendo hier allerdings vorerst noch nicht.

Der 2DS XL wird auf die gleiche Bildschirmgröße setzen wie der New Nintendo 3DS XL, verzichtet im Übrigen aber - wie schon der 2DS - auf das 3D-Feature. Ansonsten ist ein C-Stick an Bord, ebenso wie die ZL- und ZR-Buttons. Dank NFC-Technologie ist natürlich auch der Einsatz von amiibo-Figuren möglich.

Im Gegensatz zum 3DS XL hat der neue 2DS XL einen entscheidenden Vorteil: Mit 260 Gramm fällt er deutlich leichter aus, denn der 3DS XL bringt 329 Gramm auf die Waage. In Japan werden zunächst die beiden Farbvarianten "Black X Turquoise" und "White X Orange" erhältlich sein; für Nordamerika wurde nur die erste Variante von diesen beiden bestätigt.