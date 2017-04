Gerade erst angekündigt, erhält der New Nintendo 2DS XL in Japan bereits eine Special Edition. Die Sonderauflage des Handhelds ist in einem Design zum Rollenspiel Dragon Quest XI von Square Enix gehalten.

Erst vergangene Nacht hat Nintendo überraschend eine neue Variante des aktuellen Handhelds 3DS angekündigt (Zur News: Überraschend neuer Handheld angekündigt). Der New Nintendo 2DS XL soll bereits im Juli erscheinen. Nun wurde zusätzlich eine erste Special Edition des Handhelds angekündigt. Passend zum Rollenspiel Dragon Quest XI von Square Enix soll diese Ende Juli in Japan erscheinen. Das Design ist an einen Metallic Slime aus der Dragon-Quest-Reihe gehalten.

Während der Handheld selbst in schwarz gehalten ist und diverse Symbole des Rollenspiel-Franchises auf der Oberfläche trägt, wird etwa die Hälfte der Oberseite des New Nintendo 2DS XL von einem in silber gehaltenen Metallic Slime eingenommen. Inklusive Erhebungen wie auf dem Foto oberhalb dieser Meldung zu sehen ist.

Die Dragon-Quest-XI-Special Edition des New Nintendo 2DS XL erscheint im Bundle mit Dragon Quest XI zum Preis von 22.480 Yen (201 US-Dollar) am 29. Juli 2017 in Japan. Ob die Sonderauflage auch in den Westen gelangt, ist aktuell unbekannt. Der New Nintendo 2DS XL soll in Japan bereits ab dem 13. Juli 2017 erhältlich sein. In Nord-Amerika und Europa erscheint die neue Variante des Nintendo-Handhelds am 28. Juli 2017.