Der Nintendo 3DS entpuppte sich für Nintendo ein Erfolgsgarant. Die Produktfamilie wurde daher immer wieder ausgebaut und um neue Modelle erweitert. Ein älteres Modell wird deshalb nun eingestellt.

Der reguläre New Nintendo 3DS ist das erste Modell der gesamten Produktfamilie, das nicht mehr produziert wird. Zuvor hatte Nintendo immer mehr die XL-Varianten des Handhelds in den Fokus gerückt.

Nun hat das in japanischen Kyoto ansässige Unternehmen heimlich, still und leise auf einer Produktseite auf der japanischen Webseite eingeräumt, dass die Produktion des New 3DS in Japan eingestellt worden ist. Dieses Modell war 2014 veröffentlicht worden, legte aber einen verhältnismäßig ruhigen Verkaufsstart hin, was damals dem hohen Preis geschuldet war. Nach einer Preissenkung sah die Sache dann aber anders aus.

Die Einstellung der Produktion des New 3DS bedeutet aber keineswegs, dass sich Nintendo von der gesamten Produktfamilie verabschiedet. Vielmehr bringt das Unternehmen in diesem Jahr den 2DS XL auf den Markt. Außerdem wird auch der 3DS XL weiter produziert.