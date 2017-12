Es sieht so aus, als wäre 2018 tatsächlich das letzte Jahr im Lebenszyklus des Nintendo 3DS.

Beinahe sieben Jahre ist es her, dass Nintendo versuchte, mit dem 3-D-Feature ohne Brille auf den damaligen Trend aufzuspringen. Zwar nutzen später immer weniger Spiele das autostereoskopische 3-D-Feature, bei dem man keine extra Brille benötigt, aber es war dennoch ein Erfolg für Nintendo. Jetzt, mit der Switch auf dem Markt, haben Spieler und Hersteller gleichermaßen das Interesse verloren und so sieht es aus, als würde 2018, wie angekündigt, wirklich das letzte Jahr des aufklappbaren Handhelds anbrechen und die seit 2004 lebende DS-Linie aussterben.

Nun möchte Nintendo offenbar den Verkauf und die Produktion des 3DS allmählich einstellen. In Europa sollen in den letzten Monaten immer weniger 3DS-Modelle ausgeliefert worden sein. Das geht aus einem Eintrag im Resetera-Forum hervor. Playnation zufolge hätten sich Einzelhändler anonym gemeldet und angegeben, dass im dritten Quartal die letzten Lieferungen eingegangen seien. Weitere seien nicht mehr geplant. Der Verkauf findet fortan also wohl nur noch aus Restbeständen statt.

Der Fokus liegt künftig also Hauptsächlich auf der Switch, am Rande vielleicht noch auf dem New-2DS-XL-Modell, das auf den 3-D-Effekt verzichtet, aber ansonsten alle Features eines New 3DS XL bietet. Solltet ihr in den vergangenen sieben Jahren mit dem Kauf gezögert haben, solltet ihr allmählich überlegen, ob ihr den Handheld noch haben wollt, denn eines ist sicher: Er wird von nun an nach und nach aus den Regalen verschwinden.