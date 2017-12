2K Games darf sich über einen namhaften Rückkehrer freuen. Der Entwickler darf künftig wieder auf die Dienste eines früheren BioShock-Designers zählen; dieser wird sich eines noch unangekündigten Projekts annehmen.

Shawn Elliott war schon einmal ein wichtiger Bestandteil des Entwicklerteams im Hause 2K Games. Für Irrational Games war er bedeutender Level Designer beim zuletzt in der Shooterreihe veröffentlichten BioShock: Infinite. Anschließend verabschiedete sich Elliott bei 2K und schloss sich den Arkane Studios in Austin, Texas an. Dort werkelte er zuletzt am 2017 veröffentlichten Prey.

Auf seiner LinkedIn-Seite wurde nun publik, dass Elliott sich nun von Arkane abkehrt und sich wieder seiner alten Heimat anschließt. Kurzum: Shawn Elliott ist zurück bei 2K Games! Dort nimmt er künftig den Posten als Principle Combat Designer beim in Novato, Kalifornien ansässigen Studio an.

Pikant: Zwar ist bekannt, dass mit Hangar 13, den Machern von Mafia III, bereits ein 2K-Studio in Novato ansässig ist, das Studio, dem sich nun Elliott anschloss, ist aber eigentlich noch nicht bekannt. Dort arbeitet er nun jedenfalls an einem noch nicht angekündigten Projekt. Naheliegend wäre natürlich, dass es sich dabei um ein neues BioShock handelt, doch sicher ist das bei weitem nicht. Andeutungen in diese Richtung gab es jedenfalls noch nicht, auch wenn 2K weiterhin Rechteinhaber des Shooter-Franchise ist. Das Comeback einer wichtigen Figur im Zuge der Entwicklung der Marke legt ein neues BioShock aber zumindest nahe.

Bis wir etwas Offizielles hören werden, dürfte indes noch etwas dauern. Das neue 2K-Studio in Novato befindet sich offenbar noch im Aufbau, so dass der ganze Entwicklungsprozess erst noch Fahrt aufzunehmen scheint. Wir halten euch über weitere Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden.