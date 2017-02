Schon länger werkelt Entwickler Gloomywood am Horrorspiel 2Dark. Nun gibt es Licht am Ende des Tunnels, denn der Erscheinungstermin steht fest.

Das Horror-Adventure mit zahlreichen Stealth-Elementen wird im kommenden Monat März erscheinen. Laut einer heutigen Pressemeldung könnt ihr 2Dark demnach ab dem 17. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One erwerben.

Beim Spiel handelt es sich um den neuen Titel von Frederick Raynal, dem Schöpfer von Alone in the Dark und Genre-Pionier. Die Macher versprechen ein Stealth-Abenteuer ohne Kompromisse, das Krimi- und Horror-Elemente mischen soll. In der Rolle des Ex-Cops Smith müsst ihr die Entführung dessen Kinder aufklären. Ziel ist es, den Mördern zu entgehen und die Kinder zu retten.

Die Disc-Version bietet neben dem eigentlichen Spiel die folgenden Inhalte:

Den Original-Soundtrack, eingespielt von einem Symphonie-Orchester, als Remaster-CD mit 21 Stücken

Das zum Spiel passende Steelbook

Das Artbook "The Art of 2Dark" mit über 100 Illustrationen und ungekürzten Details der Produktion (nur für PS4 und PC)