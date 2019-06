Und weiter geht es! Auf der spanischen Amazon-Webseite wurde scheinbar verfrüht Zombie Army 4: Dead War angekündigt.

Amazon Spanien hatte kurzzeitig Zombie Army 4: Dead War gelistet. Das kam ein wenig früh, denn bisher ist noch kein neuer Teil der Shooter-Reihe angekündigt. Entwickler Rebellion gab lediglich bekannt, im Rahmen der PC Gaming Show auf der E3 ein neues Spiel vorzustellen.

Das wurde nun gewissermaßen vorgezogen, denn Amazon gab nicht nur den Namen, sondern auch konkrete Informationen bekannt: Im Europa des Jahres 1946 ballert ihr im Vierspieler-Koop-Modus wieder Heerscharen von Untoten über den Haufen. Das Ziel lautet, bis zum Führer selbst durchzudringen.

Darüber hinaus werden epische Waffen, Skills und Verbesserungen für eure Helden versprochen. Damit soll ihr die größten Zombiehorden bekämpfen, die es in der Serie bisher gab. Der inzwischen verschwundene Eintrag kündigte Versionen für die PS4 und Xbox One an, auch zwei Sammlereditionen soll es zu kaufen geben. Offizielle Infos gibt es auf der PC Gaming Show, die ihr am kommenden Montag ab 19 Uhr live auf unserem Twitch-Kanal Gameswelt mitverfolgen könnt.