Zombie-Fans aufgepasst: Mit Zombie Army 4: Dead War soll im kommenden Jahr ein neuer Genre-Vertreter für Furore sorgen. Jetzt steht der konkrete Release-Termin fest!

Der britische Indie-Publisher Rebellion hat heute den konkreten Release-Termin für Zombie Army 4: Dead War bekannt gegeben. Das Spiel war bisher pauschal für Anfang 2020 angekündigt gewesen, nun gibt es auch einen konkreten Tag in diesem Zeitfenster. Wer zuschlagen möchte, darf sich per Rotstift den 04. Februar 2020 anstreichen. Der Release-Termin gilt gleichermaßen für PS4, Xbox One und PC.

Vorbestellungen des Titels sind nun möglich und wer frühzeitig zuschlägt, der erhält als Bonus zusätzlich das Charakter-Paket "Undead Airman" mit dem neuen Protagonisten Hector, dem britischen Zombie, der seine Ohren sehr steif hält.

Zudem dürft ihr euch das Zombie-Abenteuer, das euch durch die Kanäle Venedigs ebenso führt wie durch einen kroatischen Zombie-Zoo, in verschiedenen Editionen erwerben. Neben der Standard-Variante hat Rebellion auch eine Collector's Edition, eine Super Deluxe Edition und eine Deluxe Edition geschnürt, deren Inhalte ihr im Folgenden begutachten könnt.

Collector's Edition (limitierte Auflage)

Eine schaurig-schöne 25cm große Zombie-Hai-Figur

Die exklusive Collector’s Edition-Box

Ein 60-seitiges Art-Book

Das Steelbook-Case

Auszüge des Soundtracks als digitaler Download

Das „Undead Airman“ Character-Pack

Super Deluxe Edition

Drei weitere Kampagnen-Level

Vier Charakter-Packs

Neun neue Waffen-Packs

Fünf neue Waffen Skin-Packs

Vier neue Charakter Outfit-Packs

Deluxe Edition

Das „Undead Airman“ Character-Pack

Das “Solid Gold” Waffen-Pack

Das FG-24 Semi-Auto-Rifle-Bundle

Das Undercover Karl Character-Outfit-Pack