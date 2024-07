6 Tipps & Tricks zu Zenless Zone Zero …

Zenless Zone Zero zählt mit seinen Dutzenden Ingame-Währungen, zig Spielmodi, der Gacha-Mechanik und 16 spielbaren Charakteren mit zugehöriger Ausrüstung nicht gerade zu den zugänglichsten Spielen. Gerade als Anfänger weiß man oft nicht, worauf man Wert legen soll. Damit ihr die häufigsten Fehler vermeiden könnt, kommen hier sechs Tipps, die wir gerne schon vorher gewusst hätten.

1. Spart euch euer Geld!

Die Spiele von HoYoverse sind ja berühmt und berüchtigt für ihre Zufallsmechaniken, für die man auch echtes Geld ausgeben kann. Neue Charaktere für eure Teams, W-Motoren und Bangboos (Begleiter) bekommt ihr hauptsächlich durch das Gacha-System. Fast wie bei einem Kaugummiautomaten (die Älteren werden sich erinnern) schmeißt ihr Ingame-Währung ein und bekommt zufällig ein Item oder einen Charakter ausgespuckt.

Aber auch wenn vieles im Spiel darauf ausgelegt ist, euch zum Echtgeld-Einsatz zu verleiten, kommt ihr auch wunderbar ohne einen einzigen Cent durch (fast) das ganze Spiel. Zum einen gibt es unzählige Möglichkeiten, auch anderweitig an die notwendigen Ressourcen zu gelangen (mehr dazu in den nächsten Tipps), zum anderen stellt man euch direkt zu Beginn ein ganzes Team kostenlos zur Verfügung.

Die Cunning Hares mit Billy, Anby und Nicole sind zurzeit eines der besten Teams und können euch schon extrem weit bringen. Vor allem Anby ist eine von nur drei Stunner-Charakteren aktuell im Spiel, um die herum sich momentan die meisten Meta-Teams aufbauen.

Solange ihr also nicht unbedingt einen bestimmten Charakter haben wollt oder es aus anderen Gründen eilig habt, an den nächsten Pull zu kommen, kann der Geldbeutel ruhig in der Tasche bleiben. Spart euch vor allem eure verschlüsselten Masterkassetten auf, damit ihr gesammelt pullen könnt, wenn ein zeitlich limitierter Charakter verfügbar ist, den ihr unbedingt haben möchtet.