Switch-Titel kommt auch in den Westen

Die vor allen Dingen in Japan erfolgreiche Spielereihe Yo-Kai Watch hat mittlerweile schon mehrere Teile hervorgebracht. Mit einiger Verzögerung erschienen diese jeweils auch bei uns - und so ist es nun auch in Bezug auf Yo-Kai Watch 4.

Nach mehreren 3DS-Erfolgstitel ist Yo-Kai Watch mit dem vierten Teil endlich auch auf Nintendos aktueller Konsole Switch angekommen. Bisher ist diese Umsetzung jedoch nur in Fernost bestätigt gewesen. Allerdings gibt es nun endlich auch positive Meldunge für die hiesigen Serien-Fans.

Im Rahmen der Anime Expo 2019 wurde Yo-Kai Watch 4 während eines Panels nun auch ganz offiziell für den Westen angekündigt. Der Switch-Exklusivtitel soll demnach mittelfristig auch bei uns zu haben sein, wie Level-5 nun bestätigte.

Allerdings hielt sich das Entwicklerstudio über die Bestätigung einer westlichen Spielversion hinaus zunächst noch sehr bedeckt. Gegenwärtig gibt es also beispielsweise auch keinen Release-Termin oder auch nur Release-Zeitraum; zudem ist auch unklar, ob und inwieweit die hiesige Fassung von der japanischen abweichsen wird.

In Japan wurde wegen qualitativen Problemen der Release von Yo-Kai Watch 4 ebenfalls immer wieder verzögert, bis zum 20. Juni. Derartige Verschiebungen sollten zumindest Europäern erspart bleiben, denn das Spiel ist abgesehen von den Lokalisierungsarbeiten dann ja im Grunde fertig. Wir halten euch auf dem Laufenden.