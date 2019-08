Kurzinfo

Kazuma wird seine Vergangenheit nicht los. Der einstige Yakuza-Vertreter muss erneut in die Gangsterwelt Japans abtauchen, um den geschwächten Tojo-Clan zu schützen und um ein Waisenhaus zu retten. Die Mischung aus Adventure, Beat'em Up und Rollenspiel fesselt nicht zuletzt durch seine epische Story und durch unzählige Minispiele sowie Nebenaufgaben an den Bildschirm.