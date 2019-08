Im Vorfeld der gamescom gab es ein Gerücht, wonach das PS4-Remaster von Yakuza 3 nun auch im Westen veröffentlicht werden soll. Dieses hat sich bestätigt und darüber hinaus schaffen auch Yakuza 4 und Yakuza 5 nun den Sprung in hiesige Gefilde.

SEGA bestätigt ein Gerücht im Vorfeld der gamescom und hat jetzt bestätigt, dass die HD-Remaster von Yakuza 3, Yakuza 4 und Yakuza 5 für die PS4 allesamt auch im Westen veröffentlicht werden. Den Anfang macht Yakuza 3 bereits ab sofort, denn die HD-Neuauflage lässt sich nun bereits erwerben.

Das Spieletrio war zuvor bislang nur in Japan für die PS4 erhältlich und kommt nun als Yakuza Remastered Collection in den Westen. Alle drei Actionspiele laufen auf der aktuellen Sony-Plattform in 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde. Die englischen Skripte aller Spiele wurden noch einmal unter die Lupe genommen und überarbeitet. In einigen Fällen wurden Passagen der Lokalisierung sogar noch einmal neu geschrieben. Zuvor in den Originalen im Westen geschnittene Spielinhalte wurden nun wieder hinzugefügt.

Die drei Spiele der Collection werden nach und nach veröffentlicht. Nach dem Anfang von Yakuza 3 am 20. August folgt Yakuza 4 am 29. Oktober und Yakuza 5 beschließt das Bundle am 11. Februar 2020. An diesem Tag wird auch eine physische Box-Version als 2-Disc-Set erscheinen.