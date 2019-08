Recht überraschend wurde vor einiger Zeit ein Remake des Cel-Shading-Shooters XIII aus dem Jahr 2003 angekündigt. Auch einen Release-Termin nannte man bereits, doch dieser kann nun leider nicht eingehalten werden.

XIII war 2003 nicht der größte kommerzielle Erfolg, galt aber mit dem ansehnlichen Cel-Shading-Look aber durchaus als gelungener und innovativer Shooter. Vor einigen Monaten wurde dann ein Remake des Klassikers angekündigt und mit einem Release-Termin versehen. Demnach planten die Macher, die Neuauflage am 13. November 2019 zu veröffentlichen - doch daraus wird nun doch nichts.

Publisher Microids und Entwickler PlayMagic bestätigten heute in einer Pressemeldung, dass der auf einer französischen Comic-Serie basierende Titel nun erst im kommenden Jahr 2020 zu haben sein soll. Wie groß die Verzögerung wirklich ausfällt, ist dabei unklar, denn eine konkretere Zeitangabe tätigte man zunächst nicht.

In einem begleitenden Statement heißt es seitens Francois Coulon, Head of Production bei Microids: "Wir sind von der bisherigen Arbeit des PlayMagic-Teams restlos begeistert. Um dieses Kult-Spiel für ein modernes Publikum auf den neuesten Stand zu bringen und das von uns angestrebte qualitative Niveau zu erreichen, haben wir uns entschlossen, dem Projekt noch ein wenig mehr Entwicklungszeit einzuräumen als ursprünglich vorgesehen. Bereits die Ankündigung des Remakes hat eine unglaubliche Begeisterung ausgelöst."

In XIII schlüpft ihr in die Rolle des talentierten Soldaten Thirteen, der sein Gedächtnis verloren hat und zudem beschuldigt wird, den Präsidenten der Vereinigten Staaten ermordet zu haben. Verletzt und ohne eine einzige Erinnerung erwacht er am Strand von Brighton Beach. Der einzige Hinweis auf seine Identität ist ein kleiner Schlüssel und das mysteriöse Tattoo XIII auf seinem Schlüsselbein. In 34 Levelabschnitten der Solo-Kampagne müsst ihr nach Antworten suchen.