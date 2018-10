XCOM 2: War of the Chosen

Wer sich weiter mit dem rundenbasierten Strategie-Epos XCOM 2: War of the Chosen beschäftigt, der darf sich freuen. 2K und Firaxis haben einen neuen DLC angekündigt - und diesen gibt es sogar zunächst kostenlos.

Mit dem "Tactical Legacy Pack" haben 2K und Entwickler Firaxis Games heute einen neuen Zusatzinhalt zu XCOM 2: War of the Chosen angekündigt. Dieser soll in der kommenden Woche ab dem 09. Oktober auf dem PC zur Verfügung stehen und kann als Geschenk der Macher zunächst von allen Inhabern der PC-Fassung kostenlos heruntergeladen werden. Das Angebot ist jedoch zeitlich begrenzt bis zum 03. Dezember um 18:59 Uhr. Es gilt also schnell zu sein, denn ab dann werden regulär 7,99 Euro fällig.

Was erwartet euch im "Tactical Legacy Pack"? Der DLC erzählt die Geschichte der Ereignisse zwischen XCOM Enemy Unknown und XCOM 2. Dabei werden neue Spielmodi, Waffen, Karten, Rüstungen und auch Optionen für die Fotokabinen integriert.

Offiziell werden die Neuerungen, die ihr im unten folgenden Video auch im Bewegtbild vorgestellt bekommt, wie folgt angegebene:

NEUE SPIELMODI:

Legacy-Einsätze – Führe einen Trupp von Soldaten durch eine Reihe aufeinanderfolgender und miteinander verbundener taktischer Einsätze:



Centrals Archiv – Central Officer Bradford und weitere wichtige Mitglieder von XCOM rekapitulieren die entscheidenden Einsätze zwischen den Ereignissen von XCOM: Enemy Unknown und XCOM 2, die letztlich zum Aufkeimen des Widerstands geführt haben. Umfasst: Spuren der Vergangenheit, Es kam aus dem Meer, Avenger-Montage und Das Lazarus-Projekt





Widerstandsarchiv – Bekämpfe die feindlichen Truppen in einer Reihe taktischer Einstätze mit steigender Schwierigkeit.



Scharmützelmodus – Erstelle und spiele deine eigenen benutzerdefinierten taktischen XCOM-Einsätze mit dem integrierten Editor, der die Anpassung zahlreicher Optionen (z. B. Karte, Truppzusammenstellungen, Ziele, Feinde und vieles mehr) ermöglicht.





NEUE KARTEN: Stürz dich in Gefechte auf 28 neuen Karten, einschließlich neu aufgelegter Karten und Szenen aus XCOM: Enemy Unknown und XCOM: Enemy Within. Diese Karten kommen in den Einsätzen aus Centrals Archiv vor.





NEUE WAFFEN UND RÜSTUNGEN: Statte deine Soldaten mit neu interpretierten Versionen der konventionellen, Laser- und Plasmawaffen sowie der Kevlar-, Schalen- und Titanrüstungen aus XCOM: Enemy Unknown aus. Schließe Centrals Archiv ab, um diese neuen Ausrüstungsgegenstände auch für die reguläre Einzelspielerkampagne freizuschalten.





NEUE ANPASSUNGS- UND FOTOKABINEN-OPTIONEN: Individualisiere deine Soldaten mit neuen Einstellungen und Helmen. Erstelle neue Bilder in der Fotokabine mit zusätzlichen Hintergründen, Farben und Charakterposen.





NEUE SOUNDTRACK-OPTIONEN: Über die neue Soundtrack-Auswahl kannst du entscheiden, ob du die Kampagne von XCOM 2: War of the Chosenmit dem ursprünglichen Soundtrack, dem Soundtrack von XCOM: Enemy Unknown oder einen brandneuen, von der Musik aus dem ursprünglichenUFO: Enemy Unknown inspirierten Soundtrack spielen möchtest.





OFFLINE-HERAUSFORDERUNGSMODUS: Spiele alle der über 100 Herausforderungen aus War of the Chosen so oft du willst.