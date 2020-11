Da ist sie nun, die heiß ersehnte neue Konsolengeneration, die uns nun endlich ausreichend Power für flüssiges 4K bringen soll. Halt, nicht ganz, denn die kleinere Xbox Series S spricht ein weniger anspruchsvolles Publikum an als ihr großer Bruder, die Xbox Series X. Für wen welche Konsole die richtige Wahl ist, was die beiden Geräte auf der Pfanne haben und was euch sonst noch so zum Konsolen-Launch erwartet, haben wir für euch zusammengefasst.

Spannender geht ein Konsolen-Launch kaum. Die neuen Microsoft-Konsolen kommen nahezu zeitgleich mit Sonys PlayStation 5 auf den Markt und eins ist klar: Sony hat einen Vorteil. Nach dem ziemlich vergeigten Launch der Xbox One konnte Microsoft bis heute nicht wirklich aufholen. Die PS4 ist über 110 Millionen Mal verkauft worden und es ist sehr wahrscheinlich, dass nicht wenige Käufer ihrer Marke treu bleiben. Microsoft muss also viel richtig machen, um wieder aufzuholen.

Es wird schnell deutlich, dass Microsoft und Sony ziemlich unterschiedliche Konzepte fahren. Während Sony traditionell auf Exklusiv-Titel setzt und aktuell vor allem die schnelle SSD ins Rampenlicht rückt, geht Microsoft einen anderen Weg. Klar, die Konsolen werden eifrig beworben – die Xbox Series X als aktuell stärkste Konsole, die Series S als preiswerte Alternative für Spieler, denen 4K egal ist. Letztere hatte bei den Vorverkäufen deutlich das Nachsehen, das muss allerdings nichts heißen, sind es doch zumeist die Enthusiasten, die sich auf die ersten Exemplare stürzen und die wollen natürlich das Beste vom Besten.

Was bei Microsoft aber deutlich im Vordergrund steht, ist weniger die Konsole als der Service. Der Xbox Game Pass rückt immer mehr ins Rampenlicht. Abo-Service a la Netflix statt reiner Exklusiv-Titel scheint die Prämisse zu sein, und das auf möglichst vielen Plattformen. Neben der Xbox-Familie werden immerhin auch der PC und dank xCloud auch die mobilen Geräten mit einem Rundum-glücklich-Service bedient.

Die neuen Konsolen stehen dennoch für viele im Blickpunkt und wir wollen uns nun ganz der neuen Hardware widmen. Für wen taugt die Xbox Series X? Ist die Series S überflüssig? Ist das neue Gamepad noch so gut wie die bisherigen? Wie laut wird die Kühlung, wie heiß die Konsole? All dies versuchen wir auf den folgenden Seiten so gut wie nur irgend möglich abzugrasen.

Xbox Series X/S - Official Next-Gen Walkthrough – Full Demo In einem knapp 15-minütigen Video nimmt euch Microsoft mit auf eine Reise rund um die neue Xbox Series X/S, inklusive UI, Interface, Dashboard und vieles mehr.

Dass Microsoft zwei Konsolen herausbringt, sollte derweil wohl jeder mitbekommen haben. Die Xbox Series X richtet sich an den 4K-Gamer, während die Series S als leistungsschwächere, aber preiswerte Variante eher für Gelegenheitsspieler gedacht ist, oder eben diejenigen, die kein Interesse an 4K-Auflösung haben. Ob das Konzept aufgeht, bleibt abzuwarten. Nicht wenige kritisieren die Series S dafür, die Next-Gen-Entwicklung insofern aufzuhalten, dass Entwickler immer wieder Rücksicht auf die schwächere Konsole nehmen müssen, zusätzlich zu dem bestehenden Bestand an „Alt-Konsolen“.