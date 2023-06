In weniger als einer Woche startet der große Xbox Showcase mit der anschließenden Starfield Direct rund um das Weltraum-Epos. Xbox Vice President Aaron Greenberg hat sich im Vorfeld nun noch etwas weitergehender zum Event geäußert und einige Details verraten, was euch erwartet.

Am kommenden Sonntag, den 11. Juni 2023, wird Microsoft seinen großen sommerlichen Xbox Showcase anhalten - also das wichtigste Event zur Präsentation eigener kommender Spieler, das sonst im Rahmen der E3 in Los Angeles stattfand, die in diesem Jahr bekanntermaßen ins Wasser fällt. Microsoft fährt mit Bethesda gar ein Double Feature auf, denn im Anschluss an den allgemeinen Xbox Showcase gibt es dann auch noch die spezielle Starfield Direct, die sich ausschließlich auf das kommende Weltraum-Epos von Bethesda fokussiert.

Was ist nun konkret geplant? Der Xbox Showcase wird dem Vernehmen nach rund zwei Stunden dauern, wobei Spiele der Xbox Studios und von Bethesda im Fokus stehen werden. Dass wirklich Games im Mittelpunkt des Events stehen, lässt Xbox Vice President Aaron Greenberg via Twitter durchblicken. In einem Tweet sagt er, dass der Showcase "games, games, games, games und Starfield" bereit halten wird.

Auch einen Seitenhieb gegen Konkurrent Sony kann sich Microsoft nicht verkneifen, denn laut Greenberg werde keines der eigenen Spiele dann ausschließlich anhand eines CG-Trailers präsentiert. Gerade auf dem letzten PlayStation Showcase von Sony waren solche CG-Trailer ohne echtes Gameplay zu sehen - ein Umstand, den in der Vergangenheit übrigens auch Microsoft auszeichnete, als man Titel wie Fable, Perfect Dark oder Avowed präsentierte, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in einem frühen Entwicklungsstadium befanden. "Alles ist entweder In-Game-Footage, In-Engine-Footage oder In-Game-Footage mit einigen Cinematics. Jeder unserer Trailer wird entsprechend gekennzeichnet, so dass das dann hoffentlich deutlich wird für unsere Fans", so Greenberg.

Nächster kleiner Seitenhieb: "Es wird keine Film-Trailer in unserer Games-Show geben", so Greenberg weiter. Sony hatte zuletzt auch den Trailer zur Live-Action-Adaption von Gran Turismo in den Showcase eingebaut. Und noch eine Änderung gegenüber dem letzten Jahr: Der Showcase wird nicht nur Spiele zeigen, die binnen der nächsten 12 Monate für die Xbox veröffentlicht werden sollen. Mit einer solchen Ankündigung ging man im Jahr 2022 in den Showcase, musste später aber einräumen, dass etliche Titel wie Forza Motorsport, Ark 2 oder S.T.A.L.K.E.R. 2 dieses Release-Zeitfenster dann ohnehin auch nicht einhalten konnten. Dieses Mal lässt man ein solches Versprechen also sein und wagt zudem gleich den Blick über den mittelfristigen Tellerrand hinaus.