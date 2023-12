Wenn der Master Chief gerade nicht auf einer Mission ist, die Welt zu retten, entspannt er sich gerne mit einer Runde Xbox. Doch was spielt der Träger der ikonischen grünen Rüstung eigentlich am liebsten? Sein Year in Review liefert euch die Antwort auf diese glühende Frage.

Natürlich wissen wir auch, dass es sich beim dem Year in Review vom Master Chief um einen Marketing-Gag der Social-Media-Abteilung von Microsoft handelt. Aber in den Wochen, in denen ähnliche Jahresrückblicke überall aufploppen, passt die Idee einfach wie der Helm auf den Chief-Kopf.

>> 20 Jahre Xbox: Ein Rückblick voller Höhen und Tiefen <<

Insgesamt verbrachte der Halo-Held im Jahr 2023 ganze 3.430 Stunden vor seiner Xbox. In dieser Zeit verdiente er 2.552 Gamescore durch insgesamt 117 Achievments. Am meisten zockte er im November.

Allerdings sei hierbei auch gesagt: Diese durchaus interessanten Zahlen erreichte er durch lediglich vier Spiele. Denn 2023 rotierten bei ihm nur Halo Infinite, Halo: The Master Chief Collection, Halo Wars 2 und Halo 5: Guardians. Anders gesagt, der Chief ist sehr überzeugt von sich selbst.

Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie 2023 bei euch so ablief, dann könnt ihr euch auf der offiziellen Xbox-Homepage einen ähnlichen Jahresrückblick erstellen lassen. Ist hingegen die PlayStation die Konsole eurer Wahl, dann bietet Sony einen ähnlichen Service an. Auch Nintendo springt auf den Zug der Jahresrückblicke mit auf, ihr findet ihn ebenfalls auf der offiziellen Homepage. Und als PC-Gamer dürft ihr bei Steam nachsehen, was euch in diesem Jahr am meisten beschäftigte, wie viele Sitzungen ihr hattet und so weiter.