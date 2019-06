Schon im Vorfeld der offiziellen Vorstellung im Rahmen der E3 2019 gab es ja etliche Gerüchte um Microsofts Next-Gen-Pläne. Hieß es zuvor häufig, dass sich verschiedene neue Konsolenmodelle in Arbeit befinden, könnten sich die Pläne der Redmonder laut Gerüchten im Netz mittlerweile geändert haben.

Vor der E3 2019 in Los Angeles war in Bezug auf die Next-Gen-Pläne von Microsoft ja häufig von mehreren Modellen die Rede. Bis zu drei neue Konsolen waren im Gespräch, wobei damals auch die rein digitale Variante der Xbox One S noch inbegriffen gewesen sein könnte. Wahrscheinlicher war seit jeher, dass sich hinter Project Scarlett eher zwei geplante Next-Gen-Konsolen verbargen. Diese sollen wiederum die eigenen Arbeitstitel Project Lockhart und Project Anaconda gehabt haben.

Mittlerweile mehren sich die Gerüchte im Netz, dass Microsoft nunmehr aber nur noch ein Next-Gen-Modell im Rahmen der Xbox Project Scarlett auf den Markt bringen wird, nämlich das leistungsstärkere Modell Project Anaconda. Die kostengünstigere und weniger leistungsstarke Project Lockhardt soll dem Vernehmen nach wohl intern eingestellt worden sein. Vielmehr soll Microsoft also nur einen direkten Konkurrenten zur PS5 ins Rennen schicken.

Die Spekulationen wurden entsprechend von Benji-Sales via Twitter aufgegriffen. Dieser hatte schon in der Vergangenheit recht zuverlässig über Gerüchte aus der Spieleindustrie berichtet. Offizielle Belege, dass eine zweite Next-Gen-Konsole bei Microsoft eingestellt worden sei, könne er aber nicht vorlegen; vielmehr beziehe er sich auf verschiedene Quellen aus der Videospielindustrie, von denen er Entsprechendes gehört habe.

Der Twitter-Nutzer führt aber noch einen weiteren Hinweis auf genau diesen Umstand an: Während Xbox-Chef Phil Spencer auf der E3 2018 noch von "Konsolen" in der Mehrzahl sprach und sich monatelang entsprechende Informationen aufgrund von Insider-Leaks im Netz tummelten, sprach Spencer unlängst auf der E3 2019 stets nur noch von einer "Konsole" im Singular, wenn es um die Xbox Project Scarlett ging.

Wir halten euch über die weitere Entwicklung dieses Gerüchts natürlich auf dem Laufenden.