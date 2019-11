Dieses Feature gibt es auch in der nächsten Generation

Zuletzt fand die X019 in London statt, doch die Next-Gen-Konsole Xbox Project Scarlett stand auf dem Microsoft-Event noch nicht im Fokus. Dennoch kommen vom Event nun auch einige Infohappen diesbezüglich ans Licht.

So hat sich Xbox-Chef Phil Spencer natürlich auch kurz zur neuen Xbox Project Scarlett geäußert, die im kommenden Jahr 2020 erscheinen wird. Laut Spencer wird dann auch ein beliebtes Feature wieder unterstützt und damit fortgesetzt: Xbox Play Anywhere.

Im Rahmen dieser Initiative gibt euch Microsoft beim Kauf einer Xbox-One-Version derzeit häufig auch die PC-Fassung dazu und umgekehrt. Außerdem wird häufig Cross-Plattform-Play sowie Cross-Save zwischen den Plattformen unterstützt. Künftig wird sich dann auch die Next-Gen-Plattform Project Scarlett dazu gesellen.

Laut Spencer sei es das primäre Ziel Microsofts, den Übergang zur neuen Generation so reibungslos und einfach zu gestalten, wie nur irgendwie möglich. Dabei möchte man via Xbox Play Anywhere auch sicherstellen, dass Gamer ihre bestehende Spielebibliothek einfach auf die Project Scarlett übernehmen können - Speicherstände inklusive.

"Unser Ziel für die First-Party-Spiele ist es, dass eure Berechtigungen Cross-Generation sein und eure Achievements im Ergebnis mit euren Speicherständen übertragen werden", so Spencer zum Thema. Gleichzeitig hoffe er, dass auch Third-Party-Hersteller von solchen Play-Anywhere-Features Gebrauch machen werden.

Zu den aktuell bekanntesten Xbox-Play-Anywhere-Titeln zählen beispielsweise Gears 5, Crackdown 3 oder Forza Horizon 4.