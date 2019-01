Der Xbox Game Pass ist vollgepackt mit Spielen, die ihr als Abonnent herunterladen und uneingeschränkt zocken könnt. Darunter befinden sich einige Highlights, für die allein sich bereits die Gebühr von knapp zehn Euro im Monat lohnt. Wir stellen euch regelmäßig die spannendsten Neuzugänge vor.

Mutant Year Zero: Road to Eden

Dieser Titel gehört sicherlich zu den Spielen, die im vergangenen Weihnachtsgeschäft nicht richtig wahrgenommen wurden. Zu Unrecht, denn hinter Mutant Year Zero: Road to Eden steckt ein echter Geheimtipp in Sachen Action-Strategie. In einer postapokalyptischen Welt seid ihr mit einem kleinen Trupp Tier-Mutanten unterwegs, um die legendäre Stadt Eden zu finden. Der Spielablauf ähnelt XCOM, bringt jedoch genug Ideen mit, um eigene Akzente setzen zu können.