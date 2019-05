Xbox One Game of Thrones Edition

Microsoft hatte zuletzt bereits eine Xbox-Ankündigung rund um die Erfolgsserie "Game of Thrones" angedeutet und jetzt steht fest, worum es sich dabei handelt: Es gibt gleich zwei spezielle Modelle der Xbox One S All-Digital Edition - aber leider auch einen großen Haken.

Nachdem Microsoft via Twitter zuletzt bereits einen Teaser mit Bezug auf die HBO-Serie "Game of Thrones" abgesetzt hat, war die naheliegendste Vermutung, dass es wohl in naher Zukunft zumindest ein spezielles Modell im Stil der Erfolgsserie geben wird. Diese Vermutung hat sich nun offiziell bestätigt, wobei es sogar gleich zwei Modelle gibt. Das Ganze hat aber leider auch einen großen Haken.

Als echte Fans von "Game of Thrones" werdet ihr euch die speziellen Modelle nicht einfach so kaufen können. Vielmehr sind die beiden Sonderausgaben auf exakt jeweils ein Stück begrenzt - und dieses lässt sich lediglich gewinnen und nicht kaufen.

Im Kern verrichtet die neue Xbox One S All-Digital Edition ihren Dienst, das heißt ihr bekommt auch die vorinstallierten Spiele Minecraft, Sea of Thieves und Forza Horizon 3 mit den speziellen Ausgaben gleich mit. Bei den beiden Varianten handelt es sich um die braun-rötlich gehaltene Targaryen Edition sowie die bläuliche Night King Edition der Heimkonsole - jeweils versehen mit dem jeweiligen Siegelzeichen.

Wie werden streng limitierten Konsolen verlost? Die Teilnahme ist ab sofort weltweit bis zum 22. Mai 2019 möglich. Um eine Chance auf die Targaryen-Konsole zu haben, müsst ihr dem Xbox-Twitter-Account folgen, den Reveal-Tweet einmal retweeten und zudem die Hashtags #GamerThrones und #Sweepstakes hinzufügen.

Die Night-King-Konsole gibt es für einen Like des Reveal-Postings auf der offiziellen Facebook-Seite. Nur ein glücklicher Fan wird in beiden Fällen jeweils die Konsole bekommen.