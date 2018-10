Xbox One

In Anbetracht des Umfangs der Liste der abwärtskompatiblen Spiele auf der Xbox One möchte man meinen, dass mittlerweile die meisten bekannten Spielereihen vom Feature Gebrauch machen. Dennoch kommen nun wieder zwei bekannte Marken neu dazu.

Auch wenn die Liste der abwärtskompatiblen Xbox- und Xbox-360-Spiele auf der Xbox One bereits hunderte Titel umfasst, so kommen doch weiterhin wirklich bekannte Spielemarken immer noch dazu und bereichern das ohnehin sehenswerte Line-up weiter. Auch in dieser Woche gibt es wieder Zuwachs!

Wie Microsoft nun bekannt gegeben hat, wird ab sofort das erste Just Cause auf der Xbox One spielbar sein. Das Actionspiel erschien ursprünglich im September 2006 für die Xbox 360 und hat mehrere Nachfolger nach sich gezogen; er gilt mitunter als Vorreiter für abgedrehte Action und Zerstörungswut in offener Spielwelt.

Neben der bekannten Actionreiche von den Avalanche Studios gibt sich außerdem mit Castlevania ein zweites altbekanntes Franchise die Ehre. So könnt ihr nun die drei Teile Castlevania: Lords of Shadow, Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD und Castlevania: Lords of Shadow 2 allesamt auf der Xbox One zocken.

Lords of Shadow stammt aus dem Jahr 2010 und markierte den Reboot der Castlevania-Reihe samt Wechsel zur Third-Person-Perspektive als Action-Adventure. Mirror of Fate erschien zunächst für den 3DS und wurde als HD-Variante später für die Xbox 360 portiert. Das vollwertige Sequel Lords of Shadow 2 erschien dann 2014.

Wie gewohnt könnt ihr die Disc einfach ins Laufwerk eurer Xbox One einlegen, sofern ihr diese noch besitzt. Digitale Versionen können auf die Xbox One erneut heruntergeladen werden; wer jetzt zuschlagen möchte, hat via Xbox Store die Möglichkeit dazu.