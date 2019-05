Xbox teasert neues Projekt an

Game of Thrones

Während Fans rund um den Globus die achte und letzte Staffel von "Game of Thrones" genießen, bahnt sich diesbezüglich auch im Spielebereich eine Neuankündigung an. Einen entsprechenden Teaser hat das Xbox-Team nun veröffentlicht.

Mitte April startete die lange erwartete achte und letzte Staffel von "Game of Thrones" und es sind nur noch drei Folgen bis zum großen Finale - die heutige Episode 4 eingerechnet. Während HBO bereits an einer Prequel-Serie werkelt, tut sich aber in Bezug auf die Kultmarke auch im Spielesektor wieder etwas.

Über den offiziellen Twitter-Kanal hat das Xbox-Team nun einen Teaser abgesetzt, der zweifelsfrei Bezug auf die Fantasy-Marke aus der Feder von George R.R. Martin nimmt. Zu sehen ist dabei ein zwölf Sekunden langer Teaser-Clip, der mit den Worten "And now your wait begins. Stay tuned." garniert ist.

And now your wait begins.

Stay tuned. pic.twitter.com/gfnM1vtAEO — Xbox (@Xbox) 6. Mai 2019

Das Zitat nimmt Bezug auf den Eid der Nachtwache, wenngleich die Wortwahl etwas abgewandelt ist. Der Teaser-Clip an sich zeigt eine ordentliche Portion Feuer gefolgt vom Bild eines Siegels, bei dem es sich um das des Hauses Targaryen aus der TV-Serie handelt.

Bleibt die Frage: Was will uns Microsoft damit sagen? Neben einem neuen Spieleprojekt wäre auch eine im Stil von "Game of Thrones" gehaltene Xbox-Konsole. Da weitere Hinweise derzeit fehlen, lässt sich gegenwärtig nur spekulieren. Wir halten euch auf dem Laufenden.