Microsoft setzt den Rotstift an und senkt den Preis seiner Xbox One X – so billig war die Konsole bisher nicht zu bekommen!

Der Black Friday steht im Internet und bei lokalen Händlern traditionell für niedrige Preise und tolle Angebote. Da macht auch Microsoft keine Ausnahme: Ab dem 23. November fällt der Preis der Xbox One X – und das so deutlich wie noch nie!

So kriegt ihr das Gerät in verschiedenen Ausführungen bereits ab einem Preis von 399 US-Dollar. Damit ist die Powerkonsole ganze 100 Dollar günstiger als gewöhnlich. Welche Angebote es konkret geben wird, steht noch nicht fest. Zwar bezieht sich die Ankündigung bisher nur auf die Vereinigten Staaten, doch wir sind uns absolut sicher, dass es auch bei hiesigen Händlern entsprechende Rabatte geben wird.

Braucht ihr passend zur neu gekauften Xbox One X gleich noch ein paar Spiele, solltet ihr am Black Friday ebenfalls fündig werden. Exklusive Titel wie Forza Horizon 4, State of Decay 2 oder auch Sea of Thieves werden ebenfalls günstiger zu haben sein. Darüber hinaus werdet ihr beim Kauf des Xbox Game Pass ebenso sparen können wie bei der Mitgliedschaft für Xbox Live Gold.