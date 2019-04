Pünktlich vor dem Beginn des neuen Monats Mai hat Microsoft nun auch bekannt gegeben, auf welche neuen Vollversionen sich Abonnenten des Xbox Game Pass freuen dürfen. Mit dabei sind auch namhafte Vertreter.

Nachdem unlängst bekannt wurde, welche Titel den Xbox Game Pass mit dem heutigen Ablauf des Monats April verlassen, hat Microsoft nun Nägel mit Köpfen gemacht, was die Neuzugänge im Mai betrifft. Im Gegensatz zu den Xbox Games with Gold, die eher unterdurchschnittlich sind, kann sich die Liste der Titel, die sich im Laufe des neuen Monats zum Game Pass dazu gesellen, durchaus sehen lassen.

Den Start im Mai markiert beispielsweise der namhafte First-Person-Shooter Wolfenstein II: The New Colossus, der von Bethesda ursprünglich 2017 veröffentlicht wurde. Dieser dient als passende Einstimmung auf das im Juli erscheinende Wolfenstein: Youngblood. Wolfenstein II ist via Game Pass schon ab dem 02. Mai 2019 zu haben.

Zum gleichen Termin dürft ihr euch außerdem auf Wargroove freuen, einem früher in diesem Jahr veröffentlichten Taktik-Titel. Weiter geht es dann am 09. Mai mit Surviving Mars, Tacoma und dem MMO Black Desert. Einen Tag später, am 10. Mai, gibt es dann For the King direkt zum Release.

Den bislang bestätigten Abschluss bilden gegenwärtig am 16. Mai dann LEGO Batman 3 und The Surge. Es ist aber alles andere als unwahrscheinlich, das im weiteren Verlauf des Monats noch weitere Neuzugänge angekündigt werden.