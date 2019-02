Auch in diesem Monat hält Microsoft noch eine zweite Welle an neuen Spielen für Abonnenten des Xbox Game Pass bereit. Wir verraten euch hier, auf welche Titel ihr euch noch im Februar freuen dürft.

Via Xbox Wire hat Microsoft noch einmal einen neuen Schwung an Spielen für den Abodienst Xbox Game Pass bekannt gegeben. Wer ein kostenpflichtiges Abo beim Service besitzt, der bekommt noch einmal fünf Titel an die Hand, die durchaus namhaft sind.

Ab dem heutigen 21. Februar 2019 stehen bereits die ersten drei neuen Spiele im Line-up zum Zocken bereit. Mit dabei ist unter anderem das Action-Epos Batman: Return to Arkham von Rocksteady, ebenso wie Disney Epic Mickey 2: The Power of Two und Headlander.

Zum Abschluss des aktuellen Monats wird es dann noch einmal namhaft, denn ab dem 28. Februar 2019 gibt es dann mit Alien: Isolation einen Titel für Horror-Action-Fans sowie The Walking Dead: Season 2 von Telltale Games.

Bereits zuvor gab es im Februar durchaus ein sehenswertes Line-up via Game Pass, das unter anderem die erste Staffel von The Walking Dead, Shadow of the Tomb Raider oder auch Crackdown 3 umfasste.